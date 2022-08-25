Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda önemli mesajlar verdi.



''AHLAT VE MALAZGİRT GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE YARINI İLE TÜRKİYE'DİR''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz. Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarını ile Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

''KİMSE DUADAN, TEKBİRDEN RAHATSIZ OLMASIN''



Kimse duadan, tekbirden rahatsız olmasın. Bu dualar tekbirler kökeni inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.

SURİYE'DE YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI

Terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz; Gabar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz.

Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.



''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ HEM DE HER YERE GELEBİLİRİZ''

Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz."