Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim öncelikli konumuz deprem bölgesi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman’daydı.



Erdoğan önce deprem konutlarının kura ve teslim törenine katıldı ardından AK Parti’nin Adıyaman’ın ilçelerindeki belediye başkanlarını açıkladı.

Erdoğan daha sonra Kahta ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.



Deprem felaketinin ilk anlarından itibaren acil ihtiyaçların giderilmesi için harekete geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat’tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz.” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ"



Deprem konutlarının tesliminin süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın. Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır.” diye konuştu.



Yaklaşan yerel seçimlere işaret eden Erdoğan, “31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraate yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak. Kahta’ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi 31 Mart’a hazır mıyız? Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu? Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha fazla çalışacağız.

İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız. Bundan 1 sene önce tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla canımızı verdik. Adıyaman depremden en fazla zarar gören illerimizin başında geliyordu. Kahta’da 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim deprem şehitlerimizin tamamının mekanlarını cennet eylesin.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN ŞAHİDİ SİZLERSİNİZ"

Depremlerde ilçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197’ydi. Deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. El ele vererek, barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat’tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Depremin birinci yıl dönümünde afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve bugün de Adıyaman’da kura ve teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz.

"BİZİM ÖNCELİKLİ KONUMUZ DEPREM BÖLGESİ"

Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın. Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır.

Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir ama biz böyle basit ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraate yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak. Bu kritik dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum."