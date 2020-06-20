Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sürecin altından başarıyla kalktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin 18 yılda katettiği mesafenin önemini her krizde yeniden anlıyoruz.

Salgın döneminde maskeden solunum cihazına her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşadı. Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.



Ne hastane koridorlarında çıpınan insan görüntüleri ne üst üste cenazeler ne de iş yükünün altında kalan doktor görüntüleri gördük. Türkiye dünyada eşine az rastlanır sağlık sistemi ile tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık sistemi sunan bir ülke durumuna geldi. Kendi ülkesine halkına kör ve sağır olanlara ne yapsak fayda etmez.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi sadece ekonomi, diplomasi alanında vermemesidir. Milli birliğimize ve irademize saldırdılar.

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor. Yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye inşallah bu kez hakettiği yere gelecek. Öncelikle önümüzdeki sıkıntıyı kısa vadede aşmamız gerekiyor. Yapmamız gereken salgını yenmek için kurallara uymaktır. Epey mesafe katettik ama son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış var.

PROF. DR. ASAF ATASEVEN ADI HASTANEYE VERİLDİ

Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe, temizlik. Bunu temizlik, maske ve mesafe olarak değiştirmek istiyorum; TMM. Yani tamam. Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

"RİSK ORTADAN KALKMADI"



Erdoğan'ın öncesinde söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise corona virüsle mücadeleye değindi. "Salgın riski ortadan kalkmış değil" diyen Koca, "Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.



Şehir Hastanelerinin devreye alınmasıyla sağlıkta yeni bir çığır açtıklarını kaydeden Koca, "Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir. Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz" diye konuştu.