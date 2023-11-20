Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı , yarın 'e gidiyor. 

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Tebbun arasında gerçekleştirilecek görüşmede en önemli maddesi ise Gazze olacak.

İki liderin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan ile Tebbun daha sonra - Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 2'inci Toplantısına başkanlık edecek. Türkiye - Cezayir ilişkilerinin masaya yatırılacağı konsey toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alınacak.

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