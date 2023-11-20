Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cezayir'e gidiyor.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Tebbun arasında gerçekleştirilecek görüşmede en önemli gündem maddesi ise Gazze olacak.

İki liderin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan ile Tebbun daha sonra Türkiye - Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 2'inci Toplantısına başkanlık edecek. Türkiye - Cezayir ilişkilerinin masaya yatırılacağı konsey toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alınacak.

