Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilerle yürüyen siyasetçiler varlığını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Milli i iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesildi. Sadece darbeciler değil onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de varlığını sürdürüyor. 27 Mayıs 1960'ta darbecileri tahrik ve teşvik eden siyasetçi profili bugün de varlığını sürdürmektedir.

Bu zihniyet her dönemde gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiştir. Bunlar sıkıştıkları her durumda ülkede kargaşa ve huzursuzluk çıkararak darbe imasına yönelmiştir. AK Parti'ye Meclis'te cumhurbaşkanı seçtirmemek için nara atanlar, brifinglerde ip gibi sıraya geçenler bunlardır.

28 Şubat muhtırasına bizim tespitlerimiz farklı değil diyen dönemin CHP yöneticileri bardecilerden daha büyük şevkle sahip çıktı. CHP yöneticileri darbe güzellemesi yapıyor. Her yakalandıklarında işin içinden sıyrılmak istiyorlar. Erken seçimle veya başka şekilde iktidar değişiminden söz edenler darbe şiirleri okuyan, birkaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler de bunlardır.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkarcağız. MHP kendi taslağını bize sundu. Bizim çalışmamız da tamamlandı, bunları sunacağız. Metinleri bir araya getirip kapsamlı şekilde değerlendirerek ortak bir metin haline dönüştüreceğiz. Meclis'teki tüm siyasi partilerin çalışmalara samimi ve yapıcı bir şekilde destek vermelerini istiyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunmakta kararlıyız.

"YALAN VE İFTİRADA VİTESİ YÜKSELTTİLER"

Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Bir dizi yalanı sürekli tekrarlama stratejisi uyguluyorlar. Man Adası, 128 milyar dolar ve son günlerdeki iddialar... Bunların siyaset adına heybelerinde malzeme yok. Eser ve hizmette bizimle rekabet edebilecekleri proje yok. CHP Genel Başkanı'nın Millet İttifakı diye adlandırdığı oluşumun bölücü terör örgütü uzantısıyla nasıl bakanlık pazarlığı yaptığını sizler de görüyorsunuz. Deniz kuvvetlerinde albaylık yapan zatın bakanlık teklif etmesinden daha büyük zillet olabilir mi? Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde cibiliyette bir sıkıntı varsa ona Türk milletinin bir evladı olarak bir şey diyemem.

"SUÇ ÇETELERİYLE AYNI KULVARDALAR"

CHP oy oranını ideolojik sebeplerle arkasında duran yüzde 20'lik kesimin ötesine taşıyamıyor. Bir yanına İYİ Parti diğer yanına HDP'yi; AK Parti'nin de kırıntılarını alarak kendini gizlemeye çalışıyor. Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP'ye hakettiği dersi veten aziz milletimiz 2023'te inşallah aynı iradeyi ortaya koyacaktır. Ben milletime inanıyorum. Yatırım düşmanlığıyla suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortadadır.



AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek siyaset ve toplum mühendislerine meydanı bırakmadıysak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını eserlerimizle donattıysak, terörün başını nasıl ezdiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı sürdüreceğiz.

"3 KUYUDA PETROL BULDUK"

Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın ardından kara alanındaki çalışmaların sonucunu almaya başladık. Daha önceden petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. 1 ayda 3 kuyuda petrol keşfettik. Türkiye petrollerinin 2021 yurtiçi günlük ortalaması 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğalgaz için çebeke genişletme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kapıalrına kadar gelen doğalgaz imkanından yararlanma çağrısı yapıyorum."