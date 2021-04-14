Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" paylaşımında bulundu.

14.04.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"  ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

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