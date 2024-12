Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

"SAYIN ÖZEL'İN FOTOĞRAFIN TAMAMINI ORTAYA KOYMADAN YAPTIĞI HER HESAP EKSİKTİR"



Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazından karşılığı ise 590 dolar. Dikkat ederseniz Sayın Özel, bu rakamları hiç ağzına almıyor. Sayın Özel'in değinmekten kaçtığı bir başka husus şudur, 2002 yılında bir asgari ücretli kardeşimiz, evinde kullandığı 200 kilovat saat elektrik için aylığının yüzde 20'sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26'sını ayırmak zorundaydı. Şimdi aynı miktar elektrik için sadece yüzde 2,4'ünü, doğal gaz için ise yüzde 5,6'sını ayırıyor.



En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimiz, 2002'de elektriğe maaşlarının yüzde 15,3'ünü, doğal gaza yüzde 19,3'ünü harcıyordu. Bugün bu oranlar sırasıyla elektrikte yüzde 3,3'e, doğal gazda yüzde 7,7'ye geriledi. Kusura bakmasın ama Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap eksiktir, çarpıtmadır, milleti açıkça kandırmaya çalışmaktır. Biz de buna müsaade etmeyiz. Şunu çok net ifade etmek isterim, Türkiye ve Türk demokrasisi böyle bir siyaset tarzını asla hak etmiyor.



"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"



Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların bir kardeşiniz olarak ben de farkındayım. Fırsatçılığın da sebeplerinden biri olduğu fahiş fiyat artışlarının özellikle sizi, emeklilerimizi zorladığını çok çok iyi biliyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. Önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık enflasyondaki düşüş eğilimi bundan sonra hızlanarak sürecek.



"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"



Enflasyon geriledikçe alım gücü de artacağı için bundan en fazla emeklilerimizin başında olduğu sabit gelirli vatandaşlarımız faydalanacak. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Ama bunu yaparken elbette emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini de dikkate alacak, onların huzuru, refahı ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olan siz kardeşlerime bir kez daha hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bugüne kadar olduğunuz kadarıyla katkılarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimizi ve ailelerini saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla"