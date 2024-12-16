Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.



Siyasette belediye borcu tartışmalarına da değinen Erdoğan "Ne yapalım emeklinin, çalışanın hakkını savunmayalım mı? Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"16,6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı.Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. uşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal Güvenlik destek primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık.



Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı, sağlık ve ulaşım imkanlarından faydalanamadığı günler çok şükür geride kaldı. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Kendimizi elbette bu iyileştirmelerle sınırlı tutmayacak emeklilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

"31 MART SEÇİMLERİ EN FAZLA İSTİSMAR EDİLEN DÖNEM OLMUŞTUR"



Gayemiz geride örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Türkiye'yi her alanda söz ve etki sahibi ülke haline getirmektir.



Emeklilerimize karşı dürüst olduk. Şartlar ne olursa olsun milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Bunun en yakın şahidi de, iktidarımızın 22 yılına bizzat tanıklık eden siz emeklilerimizsiniz. 31 Mart seçimleri, emeklilerimizin sıkıntılarının ve beklentilerinin en fazla istismar edildiği bir dönem olmuştur.



Muhalefet seçim propagandasını, emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmak üzere kurgulamış, haftalarca bunun üzerine adeta tepinmiştir. Hiçbir ekonomik ve mali temeli olmayan uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamıyla vaat panayırları düzenlediler. Kim ne veriyorsa, bundan 5 fazlası mantığıyla Türk siyasetine popülizm hastalığını tekrar bulaştırdılar. Bundan ne yazık ki, belli oranda netice de aldılar. Biz seçim döneminde de emeklilerimizle ruberu konuştuk, gönül dileğiyle konuştuk.



Emeklilerimize karşı daima dürüst olduk, vaat yarışına girmek yerine, muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin hiçbir geçerliliğinin olmayacağını o zaman da dilimiz döndüğünce anlattık. Sonuçta ne oldu 31 Mart akşamı sandıklar kapandı ve muhalefetin emeklilerimize verdiği sözlerin tamamı neredeyse tamamı unutuldu.



"SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARINI BİLE ÖDEYEMİYORLAR"



Bugün bir konsere harcadıkları para yardım yaptık. Dedikleri, emeklilere verdikleri rakamdan daha fazla. Reklam amaçlı, bir, iki göz boyama dışında hiçbir iş yapmadılar. Vaatlerinin üzerine kalın bir sünger çektiler. Şimdi emeklilerimizle yan yana gelmek bile istemiyorlar. Bırakın sözlerini tutmayı, SGK'ya olan prim borçlarını dahi ödemiyorlar. Bunu da matah bir şeymiş gibi övünerek anlatıyorlar. İnanıyorum ki sizler de yakından takip ettiniz. Kaynağı karanlık paralarla kule dikmeye gelince bunların paraları var. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var. Eş dost, ahbap, çavuş düzenlerine gelince bunların paraları var. Ama SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar.



Biz borçlarını hatırlatınca da rahatsız oluyorlar. Borcunuzu ödeyin demeyelim mi? Emeklinin, işçinin, esnafın, garip gurebanın hakkını savunmayalım mı?



"SAYIN ÖZEL'İN FOTOĞRAFIN TAMAMINI ORTAYA KOYMADAN YAPTIĞI HER HESAP EKSİKTİR"



Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazından karşılığı ise 590 dolar. Dikkat ederseniz Sayın Özel, bu rakamları hiç ağzına almıyor. Sayın Özel'in değinmekten kaçtığı bir başka husus şudur, 2002 yılında bir asgari ücretli kardeşimiz, evinde kullandığı 200 kilovat saat elektrik için aylığının yüzde 20'sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26'sını ayırmak zorundaydı. Şimdi aynı miktar elektrik için sadece yüzde 2,4'ünü, doğal gaz için ise yüzde 5,6'sını ayırıyor.



En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimiz, 2002'de elektriğe maaşlarının yüzde 15,3'ünü, doğal gaza yüzde 19,3'ünü harcıyordu. Bugün bu oranlar sırasıyla elektrikte yüzde 3,3'e, doğal gazda yüzde 7,7'ye geriledi. Kusura bakmasın ama Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap eksiktir, çarpıtmadır, milleti açıkça kandırmaya çalışmaktır. Biz de buna müsaade etmeyiz. Şunu çok net ifade etmek isterim, Türkiye ve Türk demokrasisi böyle bir siyaset tarzını asla hak etmiyor.



"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"



Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların bir kardeşiniz olarak ben de farkındayım. Fırsatçılığın da sebeplerinden biri olduğu fahiş fiyat artışlarının özellikle sizi, emeklilerimizi zorladığını çok çok iyi biliyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. Önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Ekonomide uyguladığımız programın etkilerini görmeye başladık enflasyondaki düşüş eğilimi bundan sonra hızlanarak sürecek.



"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"



Enflasyon geriledikçe alım gücü de artacağı için bundan en fazla emeklilerimizin başında olduğu sabit gelirli vatandaşlarımız faydalanacak. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Ama bunu yaparken elbette emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini de dikkate alacak, onların huzuru, refahı ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Türkiye Yüzyılı'nın emektarları olan siz kardeşlerime bir kez daha hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bugüne kadar olduğunuz kadarıyla katkılarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimizi ve ailelerini saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla"