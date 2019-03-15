Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.
Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i ve nişanlısı Amine Gülşe'yi kabul etti
Anadolu AjansıTürkiye
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nikah davetiyelerini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.