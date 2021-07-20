Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil Havalimanı için Türkiye'nin şartlarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde KKTC'de.

Sabah namazının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz" diye konuştu.



ÜÇ ŞART AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek, hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabii bu süreç içinde mali ve idari noktada çok ciddi sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyledi.



AZERBAYCAN'IN KKTC'Yİ TANIMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Hala Sultan Camii'nde kıldı.