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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’daki Üçlü Suriye Zirvesi'ni değerlendirdi.



"Zirvenin en önemli sonucu, ateşkes rejiminin sürdürülmesi konusunda mutabakatın oluşması" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mutabakatın ortak açıklamaya da yansıdığını söyledi.

''TÜRKİYE BEDEL ÖDEMEMELİ''



Olası bir operasyonun yaratacağı insani dram ve göç dalgasından da bahseden Cumhurbaşkanı, ''Türkiye bedel ödememeli'' diye konuştu.



Erdoğan, "İdlib'de kimyasal silah kullanılacak” açıklamalarına ise tepkiliydi, “Kimyasal silah kör bahane” değerlendirmesini yaptı.



"Sadece kimyasal silah tehdidi üzerinde durmak, konvansiyonel silahlarla yol açılan ölümlere aldırmamak doğru bir yaklaşım değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta Rusya'ya büyük görev düştüğünü ifade ettiğini de belirtti.

''ABD, PYD'Yİ PETROLLE BESLİYOR''



ABD’yi PYD üzerinden de eleştiren Erdoğan, Washington yönetiminin Suriye'de olanları tribünden seyrettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Münbiç'te sözünü tutmayan ABD'nin “terör örgütünü petrolle beslediğini” kaydetti.

İSTANBUL ZİRVESİ 14 EYLÜL'DE



14 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya temsilcilerinin bir araya geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da bir Liderler Zirvesi yapılabileceğini söyledi.



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le Almanya ziyareti dönüşü bir kere daha görüşebileceğini de dile getirdi.