Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu.

"SİZİN SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin "İmam hatip sizinle gurur duyuyor" sözlerine karşılık, şunları dile getirdi:



"İmam hatip, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hani şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu Söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O, birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa çık, bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet, 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya 'Dinime küfreden Müslüman olsa bari.' Bunların durumu bu. Çık, açık oyna, dürüst ol ama yapmıyorlar."



Sokak terörü ile ülkenin karıştırılmaya çalışıldığında, 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, demokrasiyi daha da güçlendirme çabalarında AK Parti'ye gönül verenlerin sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.



Erdoğan, bu toprakları vatan kılan şanlı ecdat gibi torunlarının da eğilmediklerini, bükülmediklerini, istiklallerine leke sürdürmediklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karaman seninle gurur duyuyor" tezahüratları üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben bugün Karaman'ı başka gördüm. Ben de Karaman ile gurur duyuyorum. Siz var ya böyle dik ve sağlam durdukça sizden aldığımız cesaretle tehditlere meydan okuduk. Yeri geldi cumhuriyet mitingleri kılıfı altında açıkça darbe çağrıları yapan çapulculara meydan okuduk. Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk. Yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına, şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk.Yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik. Sizin başınızı yere eğdirmedik. Gazete manşetlerinde bize ömür biçtiler. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. Saldırılarını, 15 Temmuz gecesi canımıza kastetmeye kadar vardırdılar. Allah'ın yardımı sizlerin desteği sayesinde hepsinin de üstesinden geldik."



Bedel ödediklerini, çile çektiklerini, zorluklarla karşılaştıklarını ama hiçbir zaman milletin güvenini, teveccühünüzü boşa çıkarmadıklarını dile getiren Erdoğan, siyaset meydanını, milletin iradesini hukuk ve ahlak dışı yollarla gasp etmeye çalışan muhterislere bırakmadıklarını ifade etti.



Köken, dil, meşrep, bölge üzerinden kotarılmak istenen fitne siyasetinin bu toprakları zehirlemesine, bu ülkeyi esir almasına fırsat vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çünkü biz sırtımızı size dayamıştık. Size inanıyorduk, size güveniyorduk. Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Son 19 yıldır mutlu, müreffeh, aydınlık yarınlar inşa etmek için durmadan dinlenmeden koşturuyoruz. Bize durmak, duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz."

''KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI BİR HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.