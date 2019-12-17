Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci meselesi birkaç ülkenin çabasıyla önlenemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Uluslararası toplum geçmişte emsaline az rastlanır göç krizi ile karşı karşıya bulunuyor. İnsanlar sadece daha iyi bir iş daha yüksek bir hayat standartı için değil karınlarını doyurabilmek için göç etmek zorunda kalıyor. Çıkılan bu umut yolculukları maalesef çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

''MESELENİN ARKA PLANINDA BÜYÜK BİR DRAM VAR''

Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram acı bir hikaye vardır. Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir.

''VARİL BOMBALARINDAN KAÇAN İNSANLARA KAPIMIZI KAPAYAMAZDIK''

Türkiye düzensiz göç ve mülteci akınlarının yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında geliyor. 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Devlet olarak vatandaşlarımıza hangi imkanları sağlıyorsak ülkemize sığınanlara da aynısını sağlıyoruz. Varil bombalarından kaçan insanlara kapımızı kapayamazdık.

''TEK ÇÖZÜM YOLU, MÜLTECİLERİN BİZİM SINIRLARIMIZ İÇİNDE TUTULMASI OLARAK GÖRÜLEMEZ''

Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 binine okul imkanı tanıyoruz. Bugüne kadar 21 bin 300 Suriyeliye yükseköğrenim ve Türkçe dil bursu verdik. Suriyelilerin yoğun yaşadıkları yerlerde göçmen sağlığı merkezleri inşa ettik. Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Bu bebeklerin her türlü sağlık imkanından faydalanmasını temin ettik. Ülkemizdeki birçok Suriyeli bugün artık kendi ayakları üzerinde durabilir konuma geldi. Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Mültecilerin ihtiyaçlarına süratle cevap verebilmek için koruma masaları kurduk. Mülteciler için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aşmıştır. AB'nin bize verdiği söz vardır. 3+3 milyar avro destek vereceğiz demişlerdir. Şu an itibariyle AB'den STK'lara gelen destek ancak 2 milyar avroya ulaşmış durumdadır. İkinci 3 milyar için herhangi bir ses yok. Bundan da tahsis edilen 450 milyon avro geldi geliyor diyorlar gelmiş değil. Küresel sahiplenme konusunda alen arzu edilen seviyenin çok uzağında olduğumuzu görüyorum. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Mültecilerin yurtlarına geri dönüş hakkı tartışma götürmez. (Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum.

''PETROLÜ GELİN BERABER ÇIKARALIM''

Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere, barınmaları için oraya yerleştirelim ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım. Her şeyini geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek utanç vericidir.''