Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki ülkenin terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 15:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı devam ederken önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususların ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

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