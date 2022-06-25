Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı devam ederken önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususların ele alındığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

