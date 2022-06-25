Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüştü

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu bir süredir gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususların ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.



İSVEÇ BAŞBAKANI ANDERSSON İLE DE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer telefon görüşmesi ise, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile oldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.



İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.



Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.