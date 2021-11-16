Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimizdir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde AK Partili belediyeler tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

"İYİ Kİ HEP GENÇLER İÇİN ÇALIŞMIŞIM"

Bugün burada siyasete gençlik kollarında atılmış, hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim. Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca da güzel gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde olduk. İyi ki hep gençler için çalışmışım. İyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri, demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu.

''ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ ŞU VEYA BU PARTİ DEĞİL, GENÇLERİMİZDİR''

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir.



''BU MUHALEFET İNKARCIDIR''

Bay Kemal’in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP’nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. Onun için 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım.



''TERÖRÜ YOK ETTİK''

Bu ülkede terör vardı. Terörü yok ettik. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te terörü yok ettik. Artık Doğu'da Güneydoğu'da vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara çıkabiliyor. İşte AK Parti, Cumhur İttifakı budur.

''BOŞ TENEKE GÜRÜLTÜSÜNDEN İBARET''

Ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de engellemekten başka mahareti olmayan bir kesim mevcut. Hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın.



''BİZ KİMSENİN RENGİNE KİMLİĞİNE KİŞİLİĞİNE BÜRÜNMEYECEĞİZ''

Biz kimsenin rengine kimliğine kişiliğine bürünmeyeceğiz. Kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vereceğiz.

''BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN KUŞAK Z KUŞAĞI Y KUŞAĞI DEĞİL, TEKNOFEST KUŞAĞIDIR''

Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik 'Kim var?' diye seslenince sağına soluna bakmadan 'Ben varım' cevabını veren bir gençliktir.''