Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ve uzantıları için yolun sonu görünüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz. İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için güven kaynağı demektir" dedi. Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde terör yapılanmasına yer olmadığını dile getiren Erdoğan, "PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, yolun sonu görünüyor. Acı akıbetten kaçamazlar" diye konuştu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi. Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız" dedi.
Kabine, Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.30 sıralarında başladı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Suriye'deki artan saldırılarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "İsrail’in artan saldırganlığının gerisinde Suriye’deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır" dedi.
"Elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu’nun tuttuğu yol, yol değildir" diyen Erdoğan, "Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur. İsrail’de şayet bir devlet aklı varsa, bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"2025 bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır.
"DEZENFLASYON SÜRECİ 2025'TE DEVAM EDECEK"
2025 yılı bütçesine 'Halkın bütçesi değil' diyenlere sadece şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız.
Depremin yaralarını sarmak için 2023 ve 2024 yılında bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetlerimiz kapsamında toplam 584 milyar lira ayırdık.
Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da hamdolsun oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam bir milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. 2025 yılında da Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz.
"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya gelerek hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbihal ettik. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için samimiyetle çalışıyoruz. Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
"SURİYE'DEKİ SÜRECİ EN İYİ OKUYAN ÜLKEYİZ"
Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum dünyanın ilgisini buraya yöneltti. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. 'Doğru duvar yıkılmaz' inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Rabbim bizi önce Suriyeli mazlumlara, sonra da bize inanan ve itimat eden aziz milletimize mahcup etmedi. Bugün sadece Suriye halkının değil, Türkiye'nin adını duyunca gözleri parlayan 100 milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Şüphesiz bu süreçte en ağır imtihanımız, 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yürütülen alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Esas meselenin seçim kazanmak değil, her şeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük. Rabbimizin yardımı ve milletimizin engin ferasetiyle hem seçimleri kazandık hem de Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik. Yeni yönetimde görev alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Türkiye'de eğitim almış, milletimizle gönül bağı olan kardeşlerimizi çeşitli makamlarda gördükçe Rabbimize bir kez daha hamd ediyoruz.
"AHMED ŞARA İLE YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ"
Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz. Talimatımız üzerine ilk önce MİT Başkanımız kendisini ziyaret etti. Ardından Şam Büyükelçiliğimizi süratle faaliyete geçirdik. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam'daydı, geçici yönetimle son derece sıcak görüşmeler gerçekleştirdi.
Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının, zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. En zor günler Allah'ın izniyle artık geride kalmıştır. Dökülen mübarek şehit kanları da Suriye halkının çektiği çileler de boşa gitmemiştir. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin el ve gönül birliği içinde ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Suriye'nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim. İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir.
Suriye halkının da Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Şunu da ifade etmek isterim, İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır. Daha önce söyledim, elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol, yol değildir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur. İsrail'de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse, o kadar iyi olacaktır.
"PKK VE UZANTILARI İÇİN ÇEMBER DARALIYOR"
Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları, ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız.
Yakın zamana kadar bölücü örgütün arkasında duran Batılı ülkelerin de bu canilerden desteğini yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yaparlarsa yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırlarsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi 'Belki yarın, belki yarından da yakın' bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah'ın izniyle kurtulacağız.
Terör duvarlarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza atacağız. Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın, bölgemizin tamamına hakim olduğu çatışmalarla değil, kardeşlikle anılan bir iklimi inşallah tesis edeceğiz. Bu güzel günlerin şafağı artık sökmeye başlamıştır. Bu günümüz nasıl dünden daha iyiyse, yarınlarımız da bugünden çok daha iyi olacaktır. Milletimizden bize güvenmeye, bize dua etmeye özellikle özen göstermesini rica ediyorum"
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