Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rami sadece bir kütüphane değil bir kültür merkezi

Rami Kütüphanesi açıldı Haberi Görüntüle

250 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası 1,5 yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürüldü.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak tanıtılan alanda farklı yaş grupları için 2 milyondan fazla kitap yer alacak.

Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rami Kütüphanesi'nin ülkemize milletimize İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak tanıtılan alanda farklı yaş grupları için 2 milyondan fazla kitap yer alacak.

''SADECE BİR KÜTÜPHANE DEĞİL BİR KÜLTÜR MERKEZİ''



Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, açılış töreni öncesi kütüphaneyi gezdi.

''KÜTÜPHANEMİZ GÜNÜN 24 SAATİ KİTAPSEVERLERE HİZMET VERECEKTİR''



Kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati, gençlerimiz başta olmak üzere, kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, ilaveleri ile yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuştuk.

''KİTAP İTHALİ YAPACAĞIZ''

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Burada çorbanızı içeceksiniz, kahvenizi içeceksiniz, kek yiyeceksiniz. Yarın sabahtan itibaren uygulama başlıyor. Bizim medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, tefekkürle kıvamını bulmuştur.

İlim, irfan, kültür ve sanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten milletimiz, bu vasfıyla asırlarca dünyaya ışık tutmuş, hala el üstünde tutulan eserler vermiştir.

Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."