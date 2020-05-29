Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük

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45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapımı tamamlandı.

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan Sancaktepe hastane ile de sağlık turizmine ne kadar önem verdiklerini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar,

''Biz bu millete hizmet eden kimseyi unutmayız. Bu yüzden bu hastaneye Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi adını verdik. Yurt dışından gelen hastalar için hastanenin yanında bir pist bulunuyor. Bu hastane sağlık turizmine de hizmet edecek. 90'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdik. İhtiyacı olan kimseyi geri çevirmedik.

Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu salgın döneminde gördük.

Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız.