Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü - 1

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, 'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...