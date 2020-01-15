Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin sosyal konutlarına yapılan başvuru sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programına katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu güzel toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim ihtiyaçları konusunda bugünkü tüm tezleri değiştirecek özelliktedir. Bugün de şehircilik konuusnda en önemli noktada olmak gerekiyor."

"Türkiye şehirlere akaın etmekte olan nüfusu yönetmekte maalesef başarılı olamamıştır."

"Bu bakımdan 1994 yılı bir dönüm noktasıdır. Mevcut sorunlar kademe kademe çözülmeye başlanmıştır. İstanbul büyükşehir başkanlığına seçildiğimle bugünkü istanbul arasında dağlar kadar fark vardır. Bugün sosyal belediyeciliği, kardeş belediyeciliği konuşuyoruz."

"Türkiye 1990'ların ortasına kadar geçen yarım asrı kaçırdı. Son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları da beraberinde getiriyor."

"Dünkü meselemiz parkların olmamasıydı. Bugünkü meselemiz ise millet bahçelerini nasıl arttırabileceğimiz."

"Akıllı şehirler özellikle, bu kavram 1990'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. En sade şekilde teknolojinin şehirlere uyması olarak tamımlanan bu yaklaşım giderek yaygınlaşmaktadır. Her ülkenin her şehrin kendi ihtiyaçlarına kendi altyapısına göre değişmektedir. Akıllı şehir çalışmlarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020-2023 Milli Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planını hazırlayarak il ve ilçe bazında bir plan yapmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da buna yönelik projeleri vardır. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde, altyapı, güvenlik, bina ve ulaşım anlamında önlerinde çok geniş bir potansiyel bulunuyor. Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayatlarını ne kadar kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımıza bu projeyi o kadar benimsetebiliriz."

"Kimi belediyelerimizn şimdiden akıllı şehirler konusunda adım attıkları biliyoruz. Bu önemli bir konu."

"Toki'nin 100 bin sosyal konut projesine toplam bir milyon 92 bin 741 başvuru yapıldı. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız yönetimine güveniyor. Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konutu alır, ama güven vermezsen almaz."

"Bir süre sonra elektronik devlet uygulmasıyla birlikte tüm sistemleri birbirleriyle konuşabilir, birbiriyle özellikle veri alışverişi yapabilir hale getirmek zorunlu olduğunda daha önce yapılan tüm yatırımlar çöpe çıkmıştır. Bunu tekrar yaşamak istemiyoruz."

"Rastgele, keyfekeder, plansız hesapsız plansız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz."

"Akıllı şehir uygulamalarıyla yalnızca kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, bu pazarda ihracatçı olarak yer alacağız."

"Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla geleceğimizi inşa edemeyiz. Bazı kafalar hala 70 yıl öncesinde."

"Türkiye'nin otomobiline bile kulp takma yarışına girenler oldu. Yapılana karşı çıklanlar daha iyisini mi teklif ediyor?"



"Ülkemizde siyasi ve bürokratik kariyerini tuğla üstüne tuğla koymadan bomboş gerçiren nice siyasetçiler var."

"Amacı eser ortaya çıkarmak olan her belediye başkanının yanında olmak bizim boynumuzun borcudur."

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunun için hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Merhum Akif ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşan giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."