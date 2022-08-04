Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği 2022 yılı YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile yürüdü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesilem olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimiz güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınırı ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliği ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Yüksek Askeri Şura'da komuta kademesinde değişiklik yapılması beklenmiyor.

EMEKLİLİK YAŞI 72'YE ÇIKARILDI

Kısa süre önce yürürlüğe giren yasal düzenleme ile Genelkurmay Başkanları'nın emeklilikte yaş haddi, 67’den 72’ye çıkarıldı.

Böylece bu yıl yaş haddini dolduracak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevde kalmasının önü açıldı. Orgeneral Güler’in görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 yılındaki Şura kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri, birer yıl uzatılmıştı.

Yaş haddini doldurmayan her iki komutanın da görevlerine bir yıl daha devam etmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura'da bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.

O isimler arasında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da bulunuyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri de ele alınacak. Şura'da alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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