Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? 2024 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. Mayıs ayının gelmesi ile beraber, Anneler Günü için hazırlıklar da başladı. Annelerine sürpriz yapmak isteyenler, bu yıl Anneler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? 2024 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? 2024 Anneler Günü ne zaman?

hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Vatandaşlar anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden yapıyor. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.

Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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