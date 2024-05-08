Sinop’ta araç büyükbaş hayvana çarptı

Sinop’ta meydana gelen kazada bir araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Sinop’ta araç büyükbaş hayvana çarptı

Kaza, Korucuk Mahallesi Saraç mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 'tan Samsun istikametine seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Pervane Yokuşu'nda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Çarpma sonucu otomobilin ön kısmı hasar görürken, büyükbaş hayvan ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri kontrollü bir şekilde ulaşımı sağlarken, otomobildeki 3 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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