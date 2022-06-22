Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi

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Dün gece saatlerinden itibaren devam eden Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangına müdahale sürüyor.

Marmaris üzerinden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor.

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.

