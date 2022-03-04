Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ukrayna Devlet Başkanı Zelensi'yle görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı görüşmesinde ikili ilişkilerin yanısıra Rusya Ukrayna savaşı konuşuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 19:18 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 19:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yle görüştü

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı işlenmiş suçlarda cezalar daha da artırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı işlenmiş suçlarda cezalar daha da artırılacak

Cumhurbaşkanı , Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

JOHNSON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye- ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...