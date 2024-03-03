Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 28 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.

''Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir.'' ifadesini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Erdoğan, ''Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bunu Gabar'da Tendürek'te Cudi'de yaptık. Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük. Yine yapacağız.'' diye konuştu.



''HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız süresince hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk.

''TÜRKİYE'Yİ, TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU İLE BULUŞTURDUK''

Biz bu ülkeyi 81 vilayetinin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile biz buluşturduk.



''MUĞLA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL''

Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır.



''ENGELLENEN PROJELERİ ÜST ÜSTE KOYSANIZ BİR MUĞLA DAHA ÇIKAR''



Öyle ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir.



''31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI İLAN EDECEĞİZ''



Bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz.

''İKİ TARAMA VE DİP TEMİZLEME GEMİSİ BÖLGEYE ULAŞTI''

Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor. Muğla'nın körfezlerinin halini görüyorsunuz, nasıl koktuğunu görüyorsunuz değil mi?

''31 MART AKŞAMI CUMHUR İTTİFAKI GÜVEN ALIRSA BİZİ TUTANA AŞK OLSUN''



Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet Cumhur İttifakı dolayısıyla yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı inşallah Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun.

''TERÖRİSTLERİ MAĞARALARA GÖMDÜK, YİNE YAPACAĞIZ''

Dikkat ederseniz Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen emperyalistlerin ilk harekete geçirdikleri araçlar terör örgütleridir. Cumhuriyet tarihimizin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi artık terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Bunu Gabar'da Tendürek'te Cudi'de yaptık. Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük. Yine yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kast edemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.''

