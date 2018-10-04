Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mantıkla giderse AB konusunda bize düşen de 81 milyona gitmek

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM Güvenlik Konseyi'nde çıkan kararlarda alınan bir netice yok, Afganistan'ın Suriye'nin Yemen'in hali ortada.

Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir.

5 daimi üye dönemi geçti. Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır.

Dünya beşten büyüktür, hele hele birden daha büyüktür. Güvenlik Konseyi'nde bütün kıtalar temsil edilmeli. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.

Dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil.



İdlib'e 3,5 milyon insanın yaşadığı bir yer haline geldi. Bombalama olsaydı bu insanlar Türkiye'ye kaçacaktı.



Rejimin İdlib'i bombalaması bizim seri adım atmamızı gerektirdi, bu adımı attık.

Sayın Putin'in ve şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı. Putin 'Rejimin bu bölgeye girmesine mani oalcağız' dedi.

İdlib'de şu ana kadar bir sıkıntı yaşamıyoruz, önemli olan bunun devamlılığını sağlamak.

Türkiye'ye gelen 3,5 milyon mülteci artık kamplarda değil. Bunları kentlere şehirlere taşımaya çalışıyoruz.

Somali ordusuna eğitim veriyoruz. Yoksa Somali'yi teröre kurban veririz.

7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok.

Biz orayı terk etmeyeceğiz. Bizi oraya Suriye halkı davet ett, biz onların daveti üzerine oralara gittik.

Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından...

Ne zaman ki Suriye halkı seçimleri yapar o zaman biz sahiplerine terk eder oradan ayrılırız.

Kudüs'le ilgili bizim istediğimiz karar birleşmiş Milletler'den çıktı. Orası üç dinin başkentidir.

AB'de sona yaklaşıldığının işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da istikametimizi çizsek diye düşünüyorum.

Böyle zulüm olmaz. Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı.

AB'ye alacaksanız alın, Almayacaksınız söyleyin, siz yolunuza gidin, biz de yolumuza devam edelim. Bu mantıkla giderse AB konusunda bize düşen de 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.

Bu millet aç kalmıştır, susuz kalmıştır, ama bağımsızlığını hiçbir zaman hiç kimseye kaptırmamıştır.