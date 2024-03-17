Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, DEM ile gizli saklı iş birliği halinde

Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Geldiğimiz noktada artık her bakımdan yeni bir seviyeye çıkma dünyanın en büyük ekonomileri en büyük siyasi güçleri arasına girme safhasındayız. Bu kritik sıçrayışı gerçekleştirecek durumdayız. Yeter ki güven ve istikrar iklimini devam ettirelim.



CHP'YE ELEŞTİRİ: DEM'LE YİNE GİZLİ SAKLI BİR İŞ BİRLİĞİ HALİNDE



CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bunu milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den. Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların halinde bak bunlara bu ülke teslim edilir mi? Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.''