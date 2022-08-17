Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.