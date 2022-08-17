Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 20:50 | Son Güncelleme : 17.08.2022 - 20:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...