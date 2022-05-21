Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Abdülhamid tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.



Ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek haline gelen sevgili gençler. Tüm Türkiye'ye tüm dünyaya yürekleri titreten sevgili gençler. Kökü ezelde bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler. Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizlerle olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür ediyorum.



Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbim'e milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum.



Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve iktidarımızla temelini attığımız 'Güçlü Türkiye' inşasını 2053 ile taçlandıracak gençliksiniz. Sizler bu gençliksiniz.



Gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize hüzün yok. Sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak azmi kararlılığı ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak, gerilemektir. Gençlikte yıkılmak, ölmekten beterdir. Yıkılmak durmaktan kaçınmanın yolu zirveden gözünü ayırmamaktır.



Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimizin kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz. Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular.

15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahı, iman dolu kalpleriydi. Meydanlara dedik, gençlik meydanlara yürüdü. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. Teknofest gençleriyle inşallah 2023 seçimlerine yürüyoruz.

Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz.



Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir



2023 hedeflerimizi paylaştığımızda hayal kurmakla itham etmişlerdi. Onlar bilmiyordu ki biz hedefleri hayata geçirirken, daha büyük vizyonlar koymak hedefindeydik. 2023 hedeflerimizin arefesine geldik. Sizler 2071 vizyonunun altyapısını kuracaksınız.



Eskiden beri gençleri karar ve yönetim mekanizmalarından uzak tutmak isteyenler vardı. Bizim gençliğimiz, 'Ayasofya ibadete açılacak' sloganlarıyla geçti. Bugün genç kızlarımız, okullarına kadınlarımız işyerlerine başörtüleriyle girebilmektedir. Ülkemizin her yerinde eğitim kurumlarımız faaliyetlerini gösteriyor. 30 yaş sınırdı. Önce 25 yaşa indirdik, sonra 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye'de seçme ve seçilme yaşıdır. Sizlerin parlementoya girme hakkınız var. Bunu biz sağladık.