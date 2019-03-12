Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, programına ilçe mitingleriyle devam etti.

Son olarak Büyükçekmece'de düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükçekmece'yi şu anki yönetimden kurtarmaya var mıyız? İnşallah hizmet yolculuğumuza 31 Mart'tan sonra ivme kazandıracağız. Belediyecilik vizyon, proje, gönül işidir. Birikim ister. Dinamizim ve bir araya gelme becerisidir. Vaat etmek, söz vermek kolaydır. Zor olan meydanda verdiğin sözü gelince unutmamaktır. Asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Seçim meydanlarında ne vaadettiysek onu hayata geçirdik. Referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır.

Birisi de buralarda tutturmuş albatros albatros... Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz? Referansımız 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle attığımız imzamızdır. Sizler de CHP'li belediyelerin itiraflarını takip ediyorsunuzdur. Geçenlerde bir belediye başkanı seim dönemi attık tuttuk sonra da yapamadık diye itirafta bulunuyor. Birisi komiklik olsun diye Kuran'ı Kerim ile cuma salası ile alay ediyor. Birisi bayrağımı yakıyor bayrağımı. Bayrağımızı yakanlarla CHP beraber değil mi şu anda?

"ATATÜRK MEZARDAN KALKSA ÖNCE SENİN İPİNİ ÇEKER"

Sen Atatürk'ün partisi değil miydin? Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker. Sözde İYİ Parti, Saadet bunlarla beraber. Ama biz Cumhur İttifakı'yız. Biz Cumhur İtifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla bir adım attık. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi onları İstanbul'dan kovacağız diyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok.

"SAVUNMA BAKANIM DA MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK"

Bay Kemal sabah akşam iftira yalan. Man Adası'nı biliyorsunuz. Açtım davayı kazandım. Şimdi yargıda. Onaylandığında 2.5 milyon alacağım. Parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Savunma Bakanımıza çok büyük terbiyesizlikler yaptılar. O da 500 bin liralık dava açtı. Savunma Bakanım ben de bu 500 bini aldığım takdirde Mehmetçik Vakfı'na vereceğim dedi. Metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar getireceğiz. Yeşil koridorlarla İstanbul'a 37 milyon 740 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız."

"5 YILLIK FETRET DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ"



Erdoğan Beylikdüzü'de düzenlenen mitingde de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Bize işinin ehli lazım. İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşinizin emeği geçti. Beylikdüzü 31 Mart'ta yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü'de 5 yıllık fetret dönemine artık son vereceğiz. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü maalesef kaybetti. İstanbul'a o kadar önem veriyoruz ki Bİnali Yıldırım'ı büyükşehir belediye başkanı adayı yaptık.



Binali Bey başlı başına bir markadır. Samimiyet, özveri demektir. Yol arkadaşlığı dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey siyasetinde ülkemizin markasıdır. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz, dikkat edin Çatladıkapı'ya değil. 19 günümüz var, biliyorsunuz. Kapı kapı dolaşıyorsunuz değil mi? Kar, bora, fırtına sükun bulacak. 31 Mart seçimleri için yeni oyunlar oynanıyor. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını genişlettiler. 3 kafadar ittifaka yeni üyeler buldu. Bölücü terörün güdümündeki parti var. İmralı'daki bebek katilinin heykelini dikmeye gayret edenler var. Bay Kemal Almanya'da hangi kadınla poz verdi. Terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orda poz verdi.



Bunların defterini sandıkta dürmeye var mıyız? Onun için çok çalışmamız lazım. Öyle ileri gidiyor ki Kürdistan'da oylar HDP, Batı'da oylar AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Sezai Temmelli denilen adam temelsiz... Kürt de değil, Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya git. Bizi ülkemizi bölemeyeceksiniz. Kürt olmayan bu adam, temelsiz dedim ya. Kardeşlerimi istismar ediyor. Bay Kemal'in vitrindeki ortağı yani tavşan ortağı sözde İYİ Parti ama göz bebeği bölücü terör örgütü güdümündeki parti.



Meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor. Kime yutturuyorsunuz bunları? Eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğüü yok sayıyor. CHP buna ses çıkarmıyor. CHP'nin başındaki zat YPG bize saldırmaz diyor. Hatay'ın CHP'li başkanı oy yoksa hizmet de yok diye seçmeni tehdit ediyor. CHP'li başkan adayları Kuran'ı Kerim'le dalga geçiyor. Taşvan ortağından ses çıkmıyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı ama şimdi beceremiyorlar. Kadın çıkmış biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir.



Hanımefendi hem milliyim diyeceksin hem bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel hem şöyleyiz böyleyiz diyeceksin bayrağımı yakanlarla bir olacaksın. Bir de biz ittifakın içinde yokuz diyor. Sen kime yutturuyorsun. Böyle karışık bir yapıdan kimseye hayır gelmez."

"AŞKLA HİZMET ETTİĞİMİZ İÇİN YORULMADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise Avcılar'daydı. Buradaki mitingde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



"İstanbul'a 25 yıldır aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık. 94'ten bu yana ne yaptığımızı biliyorsunuz. Sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık. CHP zihniyetinin ne yaptığı belli. Çöp dağları almış başını gidiyordu. Çöp dağlarını kaldırdık, hava kirliliğini giderdik. CHP demek çöp, çamur, çukur, çarpık yapılaşma demek. 31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Artık gelin Avcılar'da da bu 4 Ç'den kurtulalım. Bu şehri ömrümüz oldukça gönül tahtımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu şehir için 40 yıldır çalışıyoruz. Bu şehirde doğmak da yaşamak da ölmek de mutluluk sebebidir.



Avcılar maalesef CHP'li belediyeler elinde çok zaman kaybetti. Bu kaybı telafi etmek için Binali Yıldırım'ın yanına İbrahim Ulusoy kardeşimizi gösterdik. Avcıları elele verip sıkıntıdan kurtaracağız. İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Avcılar'da da büyük hizmetlere imza attık."

İlişkili Haberler 2018 büyüme rakamları açıklandı

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ



Erdoğan bugün ilk mitingini düzenlediği Küçükçekmece'de ise 2018 büyüme rakamlarını değerlendirdi.



"Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülke" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dün 2018 büyüme rakamlarımız açıklandı. 2018'in büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle bir geldiler ki yaşadıklarımızı gelecek nesiller daha iyi anlayacak. Ekonomimiz ağustos ayında saldırıya uğradı. Bu sebeple yılın dördüncü çeyreğinde bir eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Hem bu yılın hem gelecek yılın büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkacağına inanıyorum.



CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk. Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah. Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir. 31 Mart akşamı Küçükçekmece'yi özellikle takip edeceğim. Devam inşallah diyor muyuz?"