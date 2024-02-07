Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyların yüzde 93,9'unu aldığı açıklanmıştı.

Azerbaycan'da halk sandık başına gitti: Aliyev oyların yüzde 93,9'unu aldı

Azerbaycan'da halk sandık başına gitti: Aliyev oyların yüzde 93,9'unu aldı

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