Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, başörtüsüne anayasal güvence getirilmesini de içeren anayasa değişikliği teklifi vardı.

"Kadınlar arasında ayrım yapmadan anayasa teminatı getirelim" diyen Erdoğan, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması durumunda referanduma gitme çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Son toplantısını dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz zirvelerimizin her birinin ufuk açıcı tartışmalarla yürütülmüş olmasından memnuniyet duyuyorum. İletişim imkanlarının yönlendirmeye açık şekilde yönlendirmesiyle ortaya çıkan tekdüzelik kadın algısındaki zenginliği ortadan kaldırmıştır. Batı medeniyetinin kadına bakışta ve hayattaki konumu ile ilgili kabullerde ortaya çıkmıştır. Aynı kadın modeli dayatılmakta, kadından aynı sosyal, kültürel, ekonomik rolü oynaması istenmektedir. Bunun dışındaki her türlü kültürel davranış bir anda küresel lince tabi tutulmaktadır.

''KADINLARIN DIŞLANDIĞI BİR DÜNYA İNSANLIĞIN YARISINDAN FERAGAT ETMİŞ DEMEKTİR''

Artık bu mesele bilim insanlarının, STK'ların ilgi alanı olmaktan çıkıp insanlığın topyekün gündem başlığı haline gelmesi gereken bir seviyeye ulaşmıştır. Kadına şiddet, cinayet, ayrımcılıkta ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Biz ülkemizde bir kadının şiddete uğramasını, hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Ülkemizi kadına yönelik cinayetin dört bir yanda kol gezdiği gibi sunanların kendi içindeki çürümenin gözden kaçmasını da kabul edemeyiz.

''ASLA KABUL EDEMEYİZ''

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Kadına yönelik şiddete verilen cezaları artırarak şiddetin önlenmesi için önemli adımlar attık. Kız çocuklarımızın eğitime ulaşmasının önündeki engelleri kaldırdık. Üniversitede okuyan kız çocuklarımızın oranı artık erkekleri geride bırakmış durumdadır. 2021-2025 Eylem Planı, kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Ülkemizi kadınlara yönelik şiddetin ve cinayetin gezdiği bir yer gibi sunanların kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını kabul edemeyiz. 'Ne işi var üniversitede okulda gitsin tarlada çalışsın temizlik yapsın.' Kadına reva görülen bu değil miydi?

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Üniversite koridorlarında itilip kakılan kadınlarımızın verdiği destansı mücadelenin yakın şahidiyiz. Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan hatta örtüleri zorla açılmaa çalışılan kadınlarımızın yaşadıkları trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir.

''İKNA ODALARINI KURANLAR ŞİMDİ 'BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÇÖZELİM' DİYOR''

Üniversitelerimizde ikna odalarını kuranlar şimdi de geldiler 'Başörtü sorununu çözelim' diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Gel anayasa yapalım diyoruz. Kılıçdaroğlu kaçak dövüşüyor, samimiysen gel halledelim. Bir gece yarısı kalktın 'Yasal düzenleme yapalım' dedin. Biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. 'Gel' diyoruz 'şimdi bunu beraber yapalım. Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar. Rozet takmaya başladı. Ne kadar güzel. Biz gel anayasa yapalım diyoruz, herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler konusunda bütün kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Arkadaşlarımız ziyarete gittikler şu anda gerek yok dediler. Seçimden sonra çalışalım dediler.

''GEREKİRSE REFERANDUMA GİDELİM''

Meclis'te başörtüsü konusunda uzlaşma olmazsa gerekirse referanduma gidelim. Millet en doğrusunu söyler. Gidelim millete bakalım millet ne diyor? Millete gitmeyi de kabul edemezler. Teklifimiz üzerinde kapsamlı uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız ve ülkemiz çok karlı çıkacaktır.''