Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara 7 tavsiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine "Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezdinde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyerek başladı.



Şenliğin uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri, 120 ülkeden 30 binin üzerinde çocuğun ağırlandığını anlatan Erdoğan, salgın sebebiyle zorunlu ara verdikleri misafir çocukları ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacaklarını bildirdi.



"TRAJEDİ HALA SÜRÜYOR"



Yakın coğrafyadaki gelişmelere dikkati çekerek, bu bölgelerdeki çocuklar için derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz"



"EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"



"Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, savaşları bitirmek ve huzur iklimini genişletmek için gösterdikleri gayretlerin en önemli motivasyon kaynağının çocuklar olduğuna işaret etti.



Erdoğan, "Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, işte burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır" dedi.



"DÜNYAYI ÇOCUKLAR GÜZELLEŞTİRİR"



Milli Mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında bu inancın olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:



"Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek, koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum bir sanatçımız 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya, aslında bu sözün tersinden doğrusunu 'güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazım."



ÇOCUKLARA TAVSİYE



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara şu tavsiyelerde bulundu:



"- Bugünün çocukları sizler, yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin.



- Sakın ola kirlenmeyin.



- Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın.



- Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın.



- Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın.



- Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde, imkanı olan her yerde, temiz havayla -bugün olduğu gibi- tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun.



- Derslerinizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın."