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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı , 21 Mart Dünya Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, hesabından şu ifadeleri kullandı:

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..."

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