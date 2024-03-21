Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..."
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız… pic.twitter.com/lWswDhNxNX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2024
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