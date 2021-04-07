Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amiral tepkisi: Başkomutanları Kılıçdaroğlu

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Emekli amirallerin cumartesi gecesi yayımladığı bildirinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında bu başlıkta önemli mesajlar verdi. Hem o bildiye tepki gösterdi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde ilerleyen dönemde Meclis'e ve dolayısıyla da grubumuza önemli görevler düşecek. Türkiye'nin 19 yıl önceki halini yaşı 35-40 altı vatandaşlar pek hatırlamaz. Her alanda yokluk, zulüm vardı.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu.CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor. Şu anda bu emekli amirallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Ve 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.

Teröristlerle ve darbecilerle olan mücadelemizi ekonomi ile ilişkilendirerek bir taşla iki kuş vurma hesabı yapıyorlar. Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLİM KURULU'NA YÖNELİK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum. Bir de Bilim Kurulu üzerinden Sağlık Bakanı'ma tepki gösteriyor. Atılacak tırnağı bile değilsin.

İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Corona virüs salgınının özellikle hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine yine biz derman olacağız. Bu ülkede salgın şartları nedeniyle ekmek teknesini çevirmekte zorlanan esnafın önünü yine biz açacağız.

ENFLASYON MESAJI

Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. Son dönemde bir miktar artış göstermiş olsa da enflasyonu yeniden yek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

"ESNAFI BİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

Kılıçdaroğlu kürsüde bir rakam vererek esnafları bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın işini terk ettiğini söyledi. Hakikatı ifade ediyor mu, hayır. 365 bni 533 esnaf tescil yaptırmış Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın. Birini söyleyip diğerini gizleyince kendisini yalancı olarak ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA BİLDİRİ TEPKİSİ

Mavi vatan'ın denizcilerini selamlıyorum, darbeciler hariç. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. Önce onu temize çıkarması lazım. Temizlenmezse kendisini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi kaçtın Bakırköy'e gittin ama şimdi kaçacaksın kovalayacağız.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. İhalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Bu proje İstanbul'a kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız."