Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli vatandaşlara: Sizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bizim anlayışımıza göre doğuştan gelen özellikleri, etnik kökeni, görünüşü nedeniyle ötekileştirilemez. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi yok sayamayız.Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır.

85 milyonun tüm fertleri gibi engelli bireylerin de hayata katılımlarına önem veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın iki duvar arasında hapsedilmesine tahammül edemeyiz. Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Biz engelli vatandaşlarımızı yok sayamayız.

Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmasını teşvik edecek bir irade, vizyon, hassasiyet mevcut değildi. Engelli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı anaysal güvence altına aldık.Toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. Her alanda engelli kardeşlerimize daha önceden eşi ve benzeri görülmemiş imkanlar sağladık.

79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız. Bu adımlar sayesinde engelli kardeşlerimizin özgüveni yükseldi.

Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz, sporda, siyasette, akademide artık göğüslerini gere gere artık ben de varım diyor. Engellilerimizin desteklenip gerekli imkanlar sunulduğunda neleri başarabildiklerini en net spor alanında görebiliyoruz. Bugün spor alanında destan yazıyorlar."