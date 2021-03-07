Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum.

Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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