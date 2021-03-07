Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete tepki

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum" dedi.

07.03.2021 - 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete tepki

İlişkili Haberler

Samsun'da eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

Samsun'da eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

Denizli'de eski eşi Fatma Kovan'ı öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı

Denizli'de eski eşi Fatma Kovan'ı öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum.

Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. 

ESKİ EŞE SOKAK ORTASINDA ŞİDDET: İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...