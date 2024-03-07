Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Hayalleri siyasi çıkarlarıyla sınırlı

31 Mart'taki yerel seçimlere 24 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla destek veren Mersinlilere teşekkür etti.



Miting alanındaki katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah, Mersin bir başkasın bugün. Mersin gümbür gümbür 31 Mart'a gidecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında açılan, "Hayalimsin. Kara Togg'a, hava KAAN'a, dünya da Reis'e hayran", "Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı", "Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım, Reis'im", "Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi", "Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer" pankartlarını okudu.



"MERSİN'E HİÇBİR YATIRIM YAPMAYANLARI SİZ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"



Erdoğan, 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık, tarihiyle ayrı coğrafyası ile ayrı insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse, artık bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok.



Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor."



Erdoğan, ana muhalefetin Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için iradenin yanı sıra niyet sahibi bile olmadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine emin olun, hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar." değerlendirmesinde bulundu.

''GELİN, 31 MART'TA BU ATATÜRK İSTİSMARCILARININ DEVRİNİ KAPATALIM''

Alandakilerden geçtiğimiz seçimlerde çeşitli vaatlerle iş başına gelenleri hatırlamalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi?



Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı'mızın AK Parti'li ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım."



"MİLLİ İRADE BAYRAMINI GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatarak Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını göreceklerine inandığını söyledi.



"31 MART AKŞAMI BUNLARA GÜZEL BİR DERS VERELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar gibi devletlerin de serencamında dönüm noktaları olduğunu, Türkiye'nin, iktidarlıkları dönemlerinde Cumhuriyet tarihinin en kritik sınamalarından geçtiğini söyledi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu dönüm noktalarını başarıyla geride bırakarak, sürekli daha büyük hedeflere yöneldik. Savunma sanayinde yüzde 20'lerden aldık, yüzde 80'lere çıkardık. Nereden, nereye? Bunlar niye yapamadı bunu? Yıllar yılı bu ülkede iktidar oldular, niye yapamadılar? Götürdüler, İstanbul'da götürdüler, Ankara'da götürdüler, Mersin'de götürdüler. Götürdüler de götürdüler. İşte ben diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Ben size inanıyorum, siz bize inanıyor musunuz? Durmak yok. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarımızı burada sizlere takdim edeceğim ama onları yalnız bırakmayacaksınız. Ana kademe, kadın kolları hep beraber sahip çıkacaksınız."