Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız.

AKM Gar hattı Ankara'nın farklı alanlarını birbirine bağlayan bir öneme sahiptir. Bu hattın ülkemize yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak.

TOPLAM 44 BUÇUK KİLOMETRE

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan, bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metro, bu muhteşem gar istasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Tren'e, Başkentray'a ve Ankara'ya aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray'a geçilebilecek. Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyoluyla 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilomtrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilomtrelik; bugünde AKM-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplamda 44 buçuk kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.



Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Eğer bugün Ankara'da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var.

Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KOLLARI SIVAMA VAKTİ"



Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Geçtimiz 20 yılda yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz.

Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız.

Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Noter masası dedikleri masaya tekrar oturdular. Bölücü örgütün uzantılarıyla kirli bir ortaklık kurdular. Gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Çok çalışmamız lazım.

14 MAYIS MESAJI

Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemlidir. 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olmasından ayrıca ehemmiyetlidir. Tek parti faşizmi, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Türkiye "Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz.

"MASADAKİLERİN MİLLETE HİZMET GİBİ BİR DERDİ YOK"

FETÖ tüm mensupların 7'li masanın fedaisi olmuş. Bu durumda masada kimsenin sesi çıkmıyor. 7'li masadan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok.

Dağdan, masadaki arza çıkartanlara da ayar veriliyor. Neymiş; Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş; terörist başını bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığını'da kaldıracaklarmış.



AK Parti'nin de, MHP'nin de, Cumhur İttifakı üyelerinin de LGBT diye bir derdi yok. Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İPİ de Saadeti de nereye DEVA ise bilmiyorum, bunlardan ses var mı; bilmiyorum. Hiçbirinden ses yok. Bunlar ne millidir ne yerlidir. Bunun adı siyaset yapmak değildir.