Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Seçim 14 Mayıs'ta'' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin hangi tarihte yapılacağı bir süredir tartışma konusuydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o tartışmaya son noktayı koydu, 14 Mayıs'ta sandığın kurulacağı mesajını verdi.

Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planladıklarını ve ilk toplantılarını Cuma günü yapacaklarını da söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülke olarak her ne kadar birisi veya birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. Depremleri hala da yaşamaya devam ediyoruz.

''TÜRKİYE BİR ÇEŞİT DEPREM FIRTINASINA TUTULMUŞ DURUMDADIR''

İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Bize düşen görev deprem öncesi altyapısı ile yolları hastaneleri ile güvenli yerleşim yerleri inşa etmektir. Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

''203 BİN 958 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK YA DA AĞIR HASARLI DURUMDA''

Depremde yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i de 2000 öncesi yapılan binalar. Sadece yıkık durumdaki bina 31 binin bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir.

''BİRİLERİNİN HÜKÜMETİN DE YIKINTILAR ALTINDA KALMASINI ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ''



Kimi eksiklikler aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımını koştuk. Birilerinin devletin ve hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler.

''BU SİRK CAMBAZLARI ACABA BÖLGEYE KAÇ KERE GİTTİ''

Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik. Birilerini asker üzerinden çeşitli kurumlarımız üzerinden kısır tartışmalar açmaya çalışmalarına bakmayın. Bölgeyi görenler verilen mücadelenin büyüklüğünü çok iyi biliyor.

''HELALLİK İSTEMEK ZAFİYET DEĞİL SAMİMİYETİMİZİN İFADESİDİR''



Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir. Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur.



MUHALEFETE TEPKİ

Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi söylüyor ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt.

''BU MİLLET 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAKTIR''



Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz.



HANGİ İLDE KAÇ KONUT VE KÖY EVİ YAPILACAK?

6 Şubat depremlerinin izlerini kısa sürede sileceğiz. Deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz. Hatay'da 145 bin 650 konut ve 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş'ta 83 bin konut 18 bin 681, Malatya'da 62 bin konut 16 bin 714 köy evi, Adıyaman'da 43 bin 400 konut 11 bin 400 köy evi, Gaziantep'te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 600 konut ve 1598 köy evi, Diyarbakır'da 6 bin konut 634 köy evi, Elazığ'da 4 bin 500 konut ve 588 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin konut ve 700 köy evi, Adana'da 1800 konut ve 293 köy evi, Kilis'te 1250 ve 1681 köy evi yapacağız.

''YATAY VE ÖZGÜN MİMARİDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ''

Mart ayının ilk günleri itibariyle 21 bin 244 konutun inşası için kazmayı vurmuş oluyoruz. Artık yatay ve özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Yıkılan yerlerin zeminleri sıkıntılı ise fay hattında ise oralarda asla yapılaşma olmayacak.

''AFET YENİDEN İMAR FONU KURUYORUZ''

Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır. Yıkılacak ağır hasarlı orta hasarlı tüm binaların 6 Şubat itibariyle geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz.

''TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ ÇALIŞMASININ ÖN TOPLANTISINI CUMA GÜNÜ YAPACAĞIZ''



Türkiye için Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz. İlk toplantıyı Cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koodirnasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey yönetecektir. İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE BİTİRME SÖZÜ VERİYORUZ''



Artık öyle ideolojik sapkınlıkların siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreci ile bu işi süratle bitireceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini birkaç yıl içinde neticelendirme sözünü milletimize veriyoruz.''

