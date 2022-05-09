Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde sığınmacı tartışması vardı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için ''Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız'' dedi.

Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını belirterek ''Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz'' diye konuştu.



''İSTİHDAMDA 30 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKTIK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyede.

''ÜRETİMİNİ ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 919 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN BELİRLEDİK''



Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik.

''31 PROJENİN DESTEKLENMESİNE KARAR VERDİK''

Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.

''HEDEF EN AZ 100 BİN BRİKET EV İNŞA ETMEK''



Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Suriye'nin kuzeyinde hedef en az 100 bin briket ev inşa etmek.

''ASLA BU TOPRAKLARDAN KOVMAYACAĞIZ''

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız.

''AÇGÖZLÜ PİYASA CAMBAZLARININ FİYAT OYUNLARINA VATANDAŞLARIMIZI KURBAN ETMEYECEĞİZ''

Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını biliyoruz. Bugün kabine toplantımız var bu meseleleri tekrar konuşacağız. İlave önlemler varsa bunlarla ilgili adımlarımızı hayata geçireceğiz. Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.''