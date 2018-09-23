Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin "ABD Başkanı Trump ile görüşecek misiniz" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, gelen bir soru üzerine yeni havalimanının açılışının erteleneceği iddialarına da değindi. İddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı, "Şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün oradaydım, tekrar arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de açılışı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI HASSASİYETİMİZ SÜRÜYOR"

Yerel seçimlerde yapılacak ittifak konusu için görüşmeye açık olduklarını da dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şu anda seçimlere uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın Genel Başkanı'nın (Bahçeli) ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım.

AK Parti olarak bizim şu anda bütün hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir, ona göre hazır olmaktır ve şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz, böyle bir dayanışma içinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz."

MHP'NİN AF TEKLİFİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'nin af teklifine ilişkin değerlendirmesi ise şu şekilde oldu:

"Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki o aileye aittir. Parasal suçlar, hırsızlık bunları affedebilir miyiz? meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Atılabilecek adımlar üzerinde durulur. TV'de konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; bunu daha önce de malum açıkladım, devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Suriye krizinin üzerinden 7 yıl geçti ama kimse Türkiye kadar elini taşın altına koymadı. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun müttefiklerimizin himayesinde terör bataklığıdır. BM Genel Kurulu'nda insani krizlere dikkat çekeceğiz. (İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor.



"ABD'DE DE YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEĞİZ"

ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla görüşeceğiz.

ALMANYA ZİYARETİ

Newyork'taki temaslarımızın ardından 27-29 Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu davetten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Avrupa'da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentiğimiz paylaşacağım.

İDLİB MUTABAKATI



Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim buradaki heyetlerimizle görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bizim orada 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Bölgenin barışı için bu adımı atacağız. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de siviller burayı nasıl terk edecekler, terk edecekleri zaman gidecekleri tek yer Türkiye... Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu."