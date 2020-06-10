Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapışık ikizlerin ailesine davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefonda görüştü.



Görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi de aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, çocukları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de davet etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE AMELİYAT



İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.



Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.



Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.



Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.



Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.