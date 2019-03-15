Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Beril Dedeoğlu hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Akademi dünyamıza ve milletimze başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her ilim insanımız bizim dünyamızda yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor. Beril Hocamız aynı zamanda Bakan rektör YÖK üyesi Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi sıfatıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur. Hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı.

YENİ ZELANDA'DA İKİ CAMİDE KATLİAM

Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu fevri bir davranış denilerek geçiştirelemeyeceği bellidir. Ülkemizi milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada bir katil terörist var. Önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratla tedbir almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.''

YENİ ZELANDA'DA SALDIRI SONRASI CAMİNİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER (VİDEO)