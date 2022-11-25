Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dökülen her damla kanın hesabını soracağız

Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş töreni İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Pakistanlı kardeşlerimiz terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle baş etmek zorunda kalıyor. Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını çizmek istiyoruz. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar döktükleri kanın hesabını misliyle soruyoruz, soracağız. Yoksa bizden kopartılan öğretmenlerimizin, 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. Aziz şehitlerimizin ruhlarını onlara mahçup olarak hiçbir adım atmadık.

"TERÖRÜ DESTEKLEYEN HESABINI YAPSIN"

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sukunet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz.

"KİMSE BİZE DERS VEREMEZ"

Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada çarpışan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez.

Kendilerine yönelik en küçük saldırı olduğunda on binlerce kilometrelerce öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın dibindeki teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır.

"2023'TE PEK ÇOK İLK YAŞANACAK"



Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde küresel bir aktör haline gelmiştir. Bu noktaya gelmemizde savunma sanayiimizin çok büyük katkısı vardır. 2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir yıl olacak. Kızıl Elma 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkaracağız."

AKAR: 326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öncesinde ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir konuşma yaptı. Pençe-Kılıç harekatına değinen Akar, "Operasyonlarımız BM'nin meşru müdafaa maddesi kapsamında yapılıyor" dedi.



Harekatla terör örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu söyleyen Akar, toplam 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.