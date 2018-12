Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığı konusunda önemli mesajlar verdi.

"MADEM Kİ STRATEJİK ORTAĞIZ, GEREĞİ YAPILMALI"



Erdoğan şunları kaydetti: "Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki ABD ile stratejik ortağız, gereğini yapmamız lazım.

"OPERASYONA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ"



Suriye'de ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği sebebiyle 1 milyon masum insanın hayatına mal oldu. Bu Esed 1 milyon insanı katletti. Biz üzerimize düşen görevi yapalım. Suriyelilerden yaklaşık 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler hala varlıklarını sürdürüyor. Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğiz. 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. Diğer bölgelerde bu oyunu büyük ölçüde bozduk.

Sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Geçen hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı ilan ettik. Trump'la da bunları görüştük, kendileri de olumlu cevapları verdiler. Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Siyasi çözüm yolu açılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir. Bizi Münbiç'le oyalayan Fırat'ın doğusuyla ilgili sözleri verenler, bu sözleri yerine getirmesi lazım. ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Teröristler güya bize karşı tedbir alıp tünel kazıyorlarmış. Ne yaparlarsa yapsınlar askerlerimiz geldiğinde hepsi o çukurlara gömülmekten kurtulamayacak."

"TREN KAZASIYLA İLGİLİ SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK"

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:



"Konya'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin Ankara çıkışında yaşanan kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbir alınacaktır.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Konya'ya 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Bay Kemal ne yaptın bu ülkede onu söyle? SSK'da genel müdürlük yaptın bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı.

"BU MİLLETE KİMSE BEDEL ÖDETEMEYECEK"



Gezi dediler, 10-12 ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal Taksim meydanına geldi. İş makinalarıyla yolları mahvettiler. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sonunda Bu FETÖ'cüleri darbecileri derdest ettik. Şu anda yargı çerçevesi içinde birçoğu cezaevinde. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları sızlıyor, ağlıyor. Benim oğlumun suçu yok.. Suçu yoksa çıkar.

"BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN"

Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur.

"EKONOMİ GERÇEK DURUMA OTURUYOR"

Ekonomi silahını üzerimize yönelttiler. Kur-faiz-enflasyon sarmalına sokmak istediler o da tutmadı. Ekonominin gerçek duruma oturuyor, oturacak."