Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'daki mesajları kitapçık haline getirildi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, Erdoğan'ın 10 Kasım 2019'da Atatürk’ü Anma Töreni'nde yaptığı konuşma 28 sayfadan oluşan bir kitapçık haline getirildi.



Çalışmada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için ortaya koyduğu vizyonun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik mesajlarının Türkiye genelindeki lise öğrencilerine ulaştırılması amaçlandı.



Kitapçıkta ön çıkan mesajlar şunlar:



"Bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir.



Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.



Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla muhalefetiyle, bilaistisna her kesimden insanımızla ne yapmamız gerektiğini, Gazi Mustafa Kemal'in şu sözü gayet güzel açıklıyor: 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.'



Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi karını düşünme lüksü yoktur.



Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor.



Bu mücadeleyi, her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu mevzide, her vazifesinde, kendi sorumluluk alanında verecektir.



Hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız. Vatan sathının her bir karışında bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle, ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur.



Türkiye'nin asıl gücü ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.



Biz hep birlikte tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine indiğimizde, siyasi, ekonomik ve askeri olarak istedikleri kadar güçlü olsun, kimsenin karşımızda dayanabilmesi mümkün değildir. Sadece son birkaç yılda, bu gerçeği hep beraber defalarca yaşadık.



Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak, elbette hepimizin görevidir. Ancak, bunu yaparken geçmişe, özellikle de Osmanlı’ya haksızlık etmemek gerekiyor. Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarı, 600 yıl boyunca, 3 kıta 7 iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla yaşamıştır.



Tarihimiz, bizim yörüngemizdir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içinde kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkumsa, toplumlar da öyledir. Türk milletini kendi tarih yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da budur.



Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta da kararlıyız. Atatürk’ü anlamak da, anmak da böyle olur."