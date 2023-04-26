Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yer alan bazı iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"HAFİF BİR ÜŞÜTME"

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışı törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine yönelik iddialara bir yalanlama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.



"İDDİALAR MESNETSİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:



"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."

ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İLK YAKIT YÜKLEME TÖRENİNE KATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.