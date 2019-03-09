Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır... Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur.

"İRADELERİNİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM ETTİLER"



Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. İradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri görevden aldık.

Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar.

Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler.

Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır.

Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Diyarbakır'a 2 tane şehir hastanesi birden yapıyoruz. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vaat ediyoruz.

Kurşunlu Camii'ni bombaladılar, adeta yıkılacak duruma getirdiler. Terör olaylarından zarar gören vatandaşlara 120 milyon lira tuttarında yardım yaptık. Demiryolları hatlarını komple yeniledik. Diyarbakır-Elazığ hızlı tren çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Havalimanı'nın yolcu trafiği geçen yıl 2 milyon 43 bini geçti.

"BUNLARIN DERDİ ÇUKUR, ÇAMUR, ÇÖP"

HDP'den bunlar olur mu? Bunların böyle bir derdi var mı? Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla, tehditle, insanları o şekilde tedavi ediyorlar. İşte 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, çamur, çöp. Ya şu Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık biz... Biz de sağ olsun bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık. Bunlar çok acımasız, buraları bombaladılar. Canım canım, tarih kokan Osmanlı mirası Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak duruma getirdiler.



Terör olaylarından zarar gören vatandaşlarımıza 120 milyon lira tutarında kira ve eşya yardımı yaptık. 1500 tarihi taş evi yeniden canlandırıyoruz. Sur'da 152 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi kazandırdık. Dicle Vadisi Millet Bahçesi'nin inşaatı devam ediyor. Ulaşımda; burası çok önemli... 44 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 380 kilometre daha ilave ederek toplamda 424 kilometreye çıkarttık.

Mardin'de konuştum. HDP'nin Eş Başkanı diyor ki 'Erdoğan Mardin'e hızlı tren getirecekmiş ne gerek var diyor.' Ben de zannettim ki havalimanıyla ilgili bir şey diyecek. Bunların CHP zihniyetinden bir farkı yok. Diyarbakır için de hızlı tren hakkında böyle bir şey söylerse şaşırmayın. İsteseler de istemeseler de biz yaparız.

"SİLVAN TÜNELİ'NİN TEMELİNİ BUGÜNLERDE ATIYORUZ"



Silvan Barajı'ndan alınan suyu Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini bugünlerde atıyoruz.

"KÜRTLERE EN ÇOK ZULMEDEN ÖRGÜT PKK OLMUŞTUR"

Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden tek örgüt PKK olmuştur. Bölücü örgütün Kürt kardeşlerimizin hukukunu savunmak gibi bir derdi olmadı. Biz Kürt kardeşlerimizin emperyalistlerin planlarına alet olmaması için çalışıyoruz.



Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."